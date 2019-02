Na 345 zvýšili počet kontajnerov vypadnutých z lode v Severnom mori

Na archívnej snímke ľudia čistia pláž v holandskom Vlielande z poškodených kontajnerov, ktoré spadli do mora z lode MSC Zoe, plávajúcej pod panamskou vlajkou, 4. januára 2019. Z palube lode sa počas nočnej búrky na 2. januára 2019 pri pobreží Nemecka a Holandska uvoľnilo 270 kontajnerov. Vo vode sa ocitol nielen náklad hračiek, elektrických žiaroviek a plochých obrazoviek, ale aj toxický náklad chemikálii a horľavín.

Haag 6. februára (TASR) - Pri havárii nákladnej lode MSC Zoe v Severnom mori, ku ktorej došlo začiatkom januára, spadlo do vody prinajmenšom 345 kontajnerov, čo je výrazne viac, než sa pôvodne predpokladalo. Informoval o tom v stredu podľa agentúry AP úrad holandského vodného hospodárstva.



Údaj podľa tohto zdroja aktualizovala z pôvodných 291 kontajnerov spoločnosť, ktorá zmienenú loď vlastní, po tom, ako z plavidla v poľskom prístavnom meste Gdansk vyložili posledné z kontajnerov.



MSC Zoe je s dĺžkou 396 metrov a šírkou 59 metrov jednou z najväčších nákladných lodí na svete. Počas plavby v rozbúrenom mori z belgických Antverp do nemeckého Bremerhavenu stratila na Nový rok celkove 345 kontajnerov.



Časť nákladu, ktorý tvorili prevažne hračky, nábytok a autosúčiastky, more vyplavilo na holandských pobrežiach vrátane ostrovov Vlieland, Terschelling a Ameland. Podľa niektorých správ sa však nachádzal v kontajneroch aj organický peroxid, čo je horľavá a mimoriadne toxická zlúčenina.



Operáciu s cieľom vyzdvihnúť potopený náklad z morského dna odštartovali po vyše dvoch týždňoch po havárii a očakáva sa, že potrvá celé mesiace.