Na Baťovom kanáli môže v zime premávať iba loď Noe

Realizovaná myšlienka podnikateľov Tomáša a Jana Antonína Baťovcov bola využívaná do roku 1948, potom kanál zarastal a chátral.

Bratislava/Vnorovy 10. februára (TASR) – Baťov kanál je veľkolepé vodohospodárske dielo z čias Československa vybudované na priemyselné účely. Na 55-kilometrovej vodnej trase siaha od moravských Otrokovíc po slovenskú Skalicu. Prevažná časť vedie po zregulovanej rieke Morava, tretina úseku je vykopaný umelý kanál.



Realizovaná myšlienka podnikateľov Tomáša a Jana Antonína Baťovcov bola využívaná do roku 1948, potom kanál zarastal a chátral. Po rozsiahlej etapovitej obnove (2002-2017) si vlani vodohospodári pripomenuli 80. výročie vzniku diela, z ktorého sa stala významná vodná turistická atrakcia. Na úsekoch sú po celej dĺžke prístavy s požičovňami plavidiel od jednomiestnych lodičiek cez skupinové hausbóty až po veľké lode či motorové člny. Všetky sa plavia od mája do septembra.



Podľa Jany Lenhartovej z informačnej agentúry Luhanka v Luhačoviciach jedine loď Noe môže premávať aj v zime, čiže od októbra do konca apríla. Zaslúžila sa o to manželská dvojica Jana a Jan Šulcovci, ktorí ju dali špeciálne vyrobiť na zimnú premávku. Má termo okná, je vykurovaná a jej domovský prístav sa volá Vnorovy. Tam je aj križovatka Baťovho kanála s riekou Morava a plavebná komora, ktorá slúži na vyrovnanie výškového rozdielu vodných hladín.



"V komore je 20-minútový cyklus striedania protismerných lodí. Na našom úseku máme aj rovnobežnú časť kanála s riekou Morava, kde sa dajú lode otáčať. Tam voľakedy po brehu ťahali kone lodný náklad uhlia. Je to aj raj pre rybárov, vlani v júni tam ulovili rekordného sumca s dĺžkou 1,85 metra. Na lodi Noe sme už mali svadbu aj omšu," prezradila Jana Šulcová.



"Prístavy majú v ponuke asi 100 hausbótov, lodičiek a veľkých lodí. Tie najväčšie sú štyri: Noe, Morava, Hollandia, Danaj. Prístaviska sú Petrov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Staré Mesto, Spytihněv, Napajedla a iné. Plavidlá premávajú prevažne na jednotlivých úsekoch, ale sú výnimky, že loď sa môže premiestniť na ďalšie časti kanála. Je obľúbený hausbót, ktorého požičanie na týždeň stojí 20.000 korún," uviedla pre TASR Jana Lenhartová.