Na budapeštianskom letisku sa zrazili autobusy, deväť ľudí sa zranilo

Budapešť 1. apríla (TASR) - Deväť ľudí sa zranilo v nedeľu pri zrážke dvoch autobusov na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Franza Liszta. Osem ľudí previezli záchranári do nemocnice, informovala agentúra MTI.



Druhý autobus z doposiaľ neznámych dôvodov narazil do autobusu idúceho pred ním. Jedného z pasažierov previezli do Merényiho nemocnice s podozrením na ťažké poranenie, ďalších sedem ľudí hospitalizovali s ľahšími poraneniami - najmä s pomliaždeninami. Jedného zraneného ošetrili záchranári na mieste nehody, uviedol pre MTI hovorca maďarských záchranárov Pál Győrfi.



Autobusy viezli pasažierov z bukureštského letu spoločnosti Wizz Air k terminálu 2B.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)