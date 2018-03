Na budúci rok letíme na Mars, oznámil Putin

Ruský prezident ďalej avizoval, že lunárny prieskumný program sa zameria na polárne oblasti Mesiaca.

Moskva 15. marca (TASR) - Rusko spúšťa ambicióznu sériu misií na planétu Mars počnúc bezposádkovým letom už na budúci rok. Tvrdí to ruský prezident Vladimir Putin v novom dokumentárnom filme, z ktorého citovala vo štvrtok televízia RT.



"Plánujeme bezpilotné a neskôr pilotované lety do hlbokého vesmíru v rámci lunárneho programu a prieskumu Marsu. Najbližšia misia bude už čoskoro. V roku 2019 plánujeme spustiť misiu na Mars," uviedol Putin v rozhovore v rámci dokumentárneho filmu Andreja Kondrašova.



Putin ďalej avizoval, že lunárny prieskumný program sa zameria na polárne oblasti Mesiaca. "Naši špecialisti sa pokúsia pristáť v blízkosti pólov, pretože existujú dôvody očakávať, že tam je voda. Je tam potrebné urobiť výskum. A odtiaľ sa môže uskutočniť výskum iných planét a vesmíru," vysvetlil ruský prezident.



Podľa neho plány na lunárny program zahŕňajú pristávací test na južnom póle Mesiaca naplánovaný na rok 2019, skúšobnú technológiu, ktorá môže byť použitá pre stálu lunárnu základňu v roku 2023 a misiu na odoberanie vzoriek pôdy v roku 2025. Základňa na Mesiaci by mohla byť zriadená v 40. alebo 50. rokoch 21. storočia.