Na Česko udrela Fabienne,stromy ležia na tratiach a vypadáva elektrina

Nárazy silného vetra v súvislosti s Fabienne majú dosahovať rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu, na horách až 125 kilometrov za hodinu.

Praha 23. septembra (TASR) - Do Česka dorazil v nedeľu večer studený front spojený s tlakovou nížou nazvanou Fabienne, ktorá prináša prudký vietor. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vopred vydal výstrahu pred ním. Vietor zastavil na niektorých miestach vlaky a stromy ležia na tratiach najmä v stredných Čechách, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Veterná smršť udrela najprv na západe Čiech, v meste Aš, kde vyvrátila strom, a odtiaľ rýchlo postupovala ďalej - okolo 20.00 h SELČ sa prejavila aj v Prahe. Na Heráleckej ulici sa strom oprel o obytný dom, uviedli pražskí hasiči na Twitteri.



Intenzívny dážď obmedzil v hlavnom meste i premávku niektorých električiek, napríklad v Holešoviciaci, na Malej Strane, vo Vysočanoch.



Na mnohých miestach Karlovarského a Plzenského kraja zaznamenali výpadky elektriny. Vietor pritom ešte silnie. Najhoršia situácia je vo vyšších polohách.



Spoločnosť E.ON oznámila, že servisní pracovníci nemôžu z bezpečnostných dôvodov vykonávať terénne práce v noci a za búrky, preto pôjdu k prípadným poruchám hneď na svitaní, ak to počasie dovolí.



České dráhy evidujú okolo desať prerušených vlakových spojení pre silný vietor alebo prekážky na železničnej trati. V Karlovarskom kraji na koľajach medzi Chebom a stanicou Marktredwitz stojí osobný vlak, ktorý narazil do spadnutého stromu.



Železničná doprava stojí aj v Ústeckom kraji, kde popadali stromy a jeden vlak čaká na zmiernenie poryvov vetra.



Podobné incidenty sa stali v Stredočeskom kraji, na jednom mieste sa po náraze vlaku do stromu poškodila lokomotíva. Oprava bude zrejme trvať niekoľko hodín, preto úrady zaviedli náhradnú autobusovú dopravu.



Hasiči museli takisto odčerpávať vodu, napríklad z obchodu, radnice, z pivnice obytného domu, napísal portál Novinky.cz.