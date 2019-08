Na českom zámku Chyše pol roka býval Karel Čapek i Gabriela Demeterová

V zámku sa nachádzajú dva raritné skvosty: jediná zachovaná freska od významného maliara Petra Brandla a expozícia izby Karla Čapka.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Zámok Chyše v Karlovarskom kraji je českými pamiatkarmi dávaný za vzor rekonštrukcie bývalého šľachtického sídla súkromnými majiteľmi. Nimi sú manželia Vladimír a Marcela Lažanskí, ktorí chátrajúci zámok kúpili, pretože generácie ich predkov ho vlastnili od roku 1766 až do zoštátnenia (1945).



"V roku 1990 som sa bol pozrieť na jeho žalostný stav. Bola to prázdna ruina s padnutou strechou, čo potvrdzujú fotografie v expozícii. Súkromný vlastník, ktorý ho niekoľko mesiacov pred zmenou režimu aj s 12-hektárovým parkom dostal od štátu zdarma, sa o kultúrnu pamiatku vôbec nestaral. My sme si z banky zobrali veľkú pôžičku, kúpili ho a s podporou štátnych fondov od roku 1997 začali generálne obnovovať. Objekt je v novogotickej kráse," povedal pre TASR Lažanský.



Podľa neho sú v zámku dva raritné skvosty v Čechách: jediná zachovaná freska od významného maliara Petra Brandla a expozícia izby Karla Čapka. Stropná freska je z roku 1699 a Čapek tam býval pol roka (1917) ako učiteľ malého Prokopa Lažanského. Bolo to jeho prvé zamestnanie a pobyt ho inšpiroval k napísaniu slávnych diel Vec Makropulos, Krakatit a iných.



"Zámok je obnovený, aj keď stále je čo dávať do poriadku. Snažíme sa rozširovať expozíciu a pripravujeme ďalšiu miestnosť pre verejnosť. Záchrana pamiatky nie je všetko, treba ju oživiť. V minulosti bol zámok nositeľom kultúry pre región, o to sa snažíme. Radi poskytujeme priestor výtvarným a iným umelcom. Ročne tu máme takmer 50 svadieb zo širokého okolia, organizujeme veľké i komorné koncerty, besedy a ďalšie podujatia. V našom amfiteátri bude 31. augusta predstavenie Enigmatické variácie. Je to herecký koncert dvoch členov Tyloveho divadla v Plzni," informuje Lažanský.



Návštevník zámku spozná obytné časti, barokové sály, jedáleň, spálňu, knižnicu, pánsku pracovňu, štukovú sálu a iné priestory. Medzi historickými exponátmi a obrazmi Lažanských predkov je aj portrét najlepšej súčasnej českej huslistky Gabriely Demeterovej. Okrem iných prestížnych ocenení je absolútnou víťazkou medzinárodnej husľovej súťaže Yehuda Menuhina (1993).



"Po rozpade jej manželstva polroka bývala na zámku. V tomto pokojnom historickom prostredí aj psychicky pookriala. Chodila na prechádzky do zámockého parku. Okrem huslí sa venovala i svojej druhej veľkej láske – jazdeniu na koni. Táto záľuba ju potom doviedla k zoznámeniu sa s chovateľom koní Stevom Ledshamom, za ktorého sa vydala a presťahovala do Anglicka, kde teraz býva," dodal Lažanský.