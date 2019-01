Na ďalšie rokovania o brexite je stále dosť času, tvrdí Merkelová

Hlavný vyjednávač EÚ v rokovaniach o ukončení členstva Británie Michel Barnier varoval pred neriadeným odchodom Britov a dodal, že v súčasnosti nemožno vylúčiť ani jeden scenár brexitu.

Berlín 16. januára (TASR) - Na ďalšie rokovania o spôsobe vystúpenia Británie z EÚ je stále dosť času. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla v stredu po rozhodnutí britského parlamentu odmietnuť dohodu medzi Londýnom a zvyškom EÚ, určujúcu podmienky tzv. brexitu.



Šéfka nemeckej vlády povedala pred novinármi v Berlíne, že výsledok hlasovania britských poslancov ľutuje. "Samozrejme, urobíme všetko pre to, aby sme našli usporiadané riešenie, ale sme taktiež pripravení, ak by usporiadané riešenie nebolo," citovala jej slová tlačová agentúra AP.



"Máme ešte čas na vyjednávanie, ale čakáme teraz na to, čo navrhne britská premiérka (Theresa Mayová)," dodala Merkelová.



Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu odmietli v utorok dohodu vyrokovanú Mayovej vládou v pomere 432 ku 202 hlasom, čo predstavuje pre konzervatívnu premiérku významnú porážku. V stredu má Snemovňa navyše hlasovať o vyslovení nedôvery Mayovej kabinetu.



Hlavný vyjednávač EÚ v rokovaniach o ukončení členstva Británie Michel Barnier varoval pred neriadeným odchodom Britov a dodal, že v súčasnosti nemožno vylúčiť "ani jeden scenár" brexitu. EÚ je podľa neho naďalej odhodlaná zamedziť brexitu bez dohody.



Francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová v stredu uviedla, že EÚ by mohla odložiť blížiaci sa termín vystúpenia Británie, stanovený na 29. marec.