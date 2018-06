Na diaľnici M1 smerom od hraníc Rakúska a SR do Budapešti budú zápchy

Cestári budú opravovať jazdné pruhy v smere do Budapešti v okolí Bicske, 36 kilometrov pred hlavným mestom, ako aj v dvojkilometrovom úseku pri obci Nagyszentjános, 105 kilometrov pred Budapešťou.

Budapešť 4. júna (TASR) - Na maďarskej diaľnici M1, ktorá smeruje z Budapešti k rakúskym hraniciam a na ktorú sa napája aj cesta do Bratislavy, pokračuje tento týždeň na viacerých úsekoch oprava povrchu vozovky. Podľa agentúry MTI na obmedzenia v premávke, najmä v smere do Budapešti, upozornili v pondelok maďarskí cestári.



V týchto dňoch budú cestári opravovať jazdné pruhy v smere do Budapešti v okolí Bicske, 36 kilometrov pred hlavným mestom, ako aj v dvojkilometrovom úseku pri obci Nagyszentjános, 105 kilometrov pred Budapešťou.



Vodiči musia rátať s tým, že pri rýchlostných obmedzeniach a znížení počtu jazdných pruhov sa na diaľnici M1 budú vytvárať kolóny.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach