Na druhej najväčšej bahennej sopke na svete došlo k erupciám

Baku 23. septembra (TASR) - Na bahennej sopke Otman Bozdag nachádzajúcej sa neďaleko Baku v Azerbajdžane došlo v nedeľu k dvom erupciám, ktoré na jej úpätí spôsobili praskliny s hĺbkou okolo 40 metrov. Informovalo o tom v nedeľu v Baku azerbajdžanské ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov.



Ministerstvo dodalo, že z krátera sopky tryskal prúd bahna do výšky 200-300 metrov.



K podobnej situácii v prípade sopky Otman Bozdag došlo naposledy 6. februára 2017. Medzičasom koncom marca tohto roku zaznamenali erupciu aj na inej bahennej sopke ležiacej v tejto oblasti, na Ajrantoken. Z krátera sopky tryskalo bahno a šľahali plamene. Horniny a ďalší materiál, ktoré sopka vyvrhla, pokryli plochu asi dva hektáre, pričom vytvorili vrstvu od 0,3 do 1,2 metra. Na úbočiach vulkánu sa vytvorili trhliny.



Informovala o tom agentúra Interfax, ktorá spresnila, že Otman Bozdag je druhou najvyššou bahennou sopkou na svete.



Bahenné sopky môžu byť kontinentálne a morské - veľa morských bahenných sopiek je v južnej oblasti Kaspického mora. Z celkového počtu 800 je ich až 400 práve na území Azerbajdžanu. Niektoré z nich sú dokonca zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO.



Najväčšia bahenná sopka vo svete, Taragaj s výškou 410 metrov, sa nachádza na juhu prírodnej rezervácie Gobustan v Azerbajdžane.