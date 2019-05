Na Evereste pribudli ďalšie tri obete, tlačenice sú vážny problém

Pod vrcholom sa tvoria zápchy, ktoré sú obzvlášť nebezpečné v zóne smrti nad 8000 m n. m.

Káthmandu 24. mája (TASR) - Ďalší traja horolezci zahynuli na najvyššom vrchu sveta Mount Everest a počet obetí tejto sezóny stúpol na sedem. Päťdesiatdvaročná Indka Kalpana Dasová a jej 27-ročný krajan Nihal Bagwan neprežili zostup, na tibetskej strane zomrel pri ceste naspäť tesne pod vrcholom 65-ročný Rakúšan.



"Ďalší dvaja indickí horolezci zahynuli vo štvrtok na Evereste," potvrdila predstaviteľka nepálskeho ministerstva turizmu Mira Acharyová pre agentúru AFP. O úmrtí Rakúšana informovali organizátori jeho expedície. V stredu si najvyššia hora sveta vyžiadala životy Američana Donalda Lynna Casha a Indky Anjali Kulkarniovej, oboch vo veku 55 rokov. Minulý týždeň vyhlásili za mŕtveho 39-ročného Íra Seamusa Lawlessa, ktorého sa nepodarilo nájsť po páde. Dvadsaťosemročného Inda Raviho Thakara našli bez známok života pri návrate v stane vo štvrtom tábore.



Jarná sezóna na Evereste (8848 m n. m.) sa začala 15. mája a do jej konca zostáva iba týždeň. Nepál na ňu vydal rekordných 381 povolení na výstup, z ktorých každé stojí 11.000 amerických dolárov. Pod vrcholom sa tvoria zápchy, ktoré sú obzvlášť nebezpečné v "zóne smrti" nad 8000 m n. m. Horolezci čakajú na výstup alebo zostup na jednom lane niekoľko hodín a hrozia im vyčerpanie, omrzliny, výšková choroba či nedostatok kyslíka v závere. "Dlhý čas v 'zóne smrti' zvyšuje riziko, dokonca až smrti," zdôraznil bývalý prezident Nepálskej horolezeckej asociácie Ang Tsering Sherpa.



V utorok v noci a v stredu bolo počasie veľmi priaznivé a vznikol 24-hodinový, najdlhší časový úsek na výstup v histórii. Zo štvrtého tábora vo výške 7900 m n. m. vyrazilo 250 horolezcov, dokázalo to vyše 200, ktorí utvorili nový rekord v počte výstupov na "strechu sveta" za jeden deň.



Väčšinu adeptov sprevádzajú domáci šerpovia, takže jednu cestu využije viac než 750 ľudí. Ďalších aspoň 140 sa na Everest vydá z čínskej strany, tento rok môže prekonať vlaňajší rekord 807 výstupov. Nepálske úrady nachystali časový rozvrh jednotlivých expedícií, no nezaviedli ho do praxe. "Na všetky ostatné kopce sa dá liezť celoročne. Jedine na Evereste sú na to iba dva týždne, čo spôsobuje tlačenice ako tento rok. Zápchy sú každoročne vážny problém. Musíme spoločne nájsť riešenie," dodala Acharyová.



Vyše 200 ľudí zahynulo na Evereste od roku 1922, keď zaznamenali prvé úmrtie. Väčšina tiel je pochovaných pod ľadom a snehom, napísal tamojší portál Kathmandu Post.