Na Evereste zomreli ďalší dvaja horolezci, sezóna má už desať obetí

Káthmandu 25. mája (TASR) - Ďalší dvaja horolezci z Írska a Británie zahynuli na Mount Evereste, čím sa počet obetí "smrtiaceho" týždňa na najvyššom vrchu sveta zvýšil na desať. Oznámili to v sobotu organizátori expedícií, informuje agentúra AFP.



Britský horolezec Robin Fisher (44) vystúpil na vrchol v sobotu dopoludnia miestneho času, avšak pri zostupe po asi len 150 metroch skolaboval. "Naši sprievodcovia sa snažili pomôcť, ale krátko na to zomrel," povedal pre AFP Muríri Šarma z organizácie Everest Parivar Expedition.



Na severnej tibetskej strane hory prišiel v piatok o život 56-ročný muž z Írska, potvrdili organizátori jeho expedície vo vyjadrení na svojej stránke na Facebooku. Muž sa rozhodol pre návrat bez výstupu na vrchol, no následne zomrel vo svojom stane v severnom sedle v nadmorskej výške 7000 metrov.



Za uplynulý týždeň zahynuli na Mount Evereste už štyria horolezci z Indie a po jednom z USA, Rakúska a Nepálu. Ďalší írsky horolezec je nezvestný a podľa predpokladov zomrel po páde v blízkosti vrcholu.



Jarná sezóna na Evereste (8848 m n. m.) sa začala 15. mája a do jej konca zostáva iba týždeň. Nepál na ňu vydal rekordných 381 povolení na výstup, z ktorých každé stojí 11.000 amerických dolárov. Peniaze za povolenia sú pre chudobnú krajinu významný zdroj príjmu.



Pod vrcholom sa tvoria "zápchy", ktoré sú obzvlášť nebezpečné v "zóne smrti" nad 8000 m n. m. Horolezci čakajú na výstup alebo zostup na jednom lane niekoľko hodín a hrozia im vyčerpanie, omrzliny, výšková choroba či nedostatok kyslíka v závere. Práve takáto situácia s "zóne smrti" bola podľa AFP označená za dôvod najmenej štyroch zo zmienených úmrtí.



Počas aktuálnej sezóny zahynulo na iných himalájskych osemtisícovkách osem ďalších horolezcov, pričom dvaja sú nezvestní.