Na Filipínach začne platiť nový zákon trestajúci sexuálne obťažovanie

Manila 16. júla (TASR) - Filipíny v pondelok zverejnili zákon, ktorý bude trestať prejavy sexuálneho obťažovania na verejnosti. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Pokuty najmenej 200 dolárov či zatknutie budú hroziť za rozličné prejavy pohlavného obťažovania vo verejných priestoroch, ako napríklad na školách či pracoviskách.



Medzi takéto prečiny podľa nového zákona patria popiskovanie na niekoho, obscénne pohľady, urážky namierené voči ženám, homosexuálom a transrodovým osobám či rozprávanie nechutných vtipov, sexuálne poznámky a návrhy. Za exhibicionizmus, stalkerstvo, obchytkávanie alebo obtieranie sa o iných ľudí bude hroziť väzenie do šiestich mesiacov a pokuta najmenej 600 dolárov.



Prezident Rodrigo Duterte, ktorý je známy svojimi sexistickými a mizogýnskymi poznámkami, tento "zákon o bezpečných miestach" podpísal už 17. apríla.



Ako píše DPA, samotný 74-ročný prezident Duterte sa voči mnohým spomínaným prečinom sám previnil. Vo svojich prejavoch totiž nešetrí sexistickými narážkami a často rozpráva i vtipy o znásilneniach. Vlani v auguste napríklad vyhlásil: "Pokiaľ bude veľa pekných žien, bude aj veľa prípadov znásilnenia". Inokedy zase vyhlásil, že vojaci by mali povstalkyniam strieľať do pohlavných orgánov.