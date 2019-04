Na francúzskom pobreží vyplavilo rekordý počet mŕtvych delfínov

Až 85 percent skúmaných zdochlín malo na tele známky náhodného odchytu do rybárskych sietí.

Paríž 26. apríla (TASR) - Rekordné množstvo mŕtvych delfínov vyplavilo v posledných mesiacoch na francúzskom atlantickom pobreží po tom, ako uviazli v rybárskych sieťach. S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie francúzskeho pozorovateľského centra Pelagis o tom píše agentúra AFP.



"Pozdĺž pobrežia (Biskajského zálivu) sme našli približne 1200 malých veľrybotvarých cicavcov," pričom 90 percent z nich boli delfíny obyčajné, priblížil pre AFP biológ Oliver Van Canneyt.



Pozorovateľské centrum Pelagis v tejto súvislosti ďalej uviedlo, že jeho členovia zaznamenávajú rekordné počty uhynutých delfínov na francúzskom atlantickom pobreží už od roku 2017, pričom varovali, že daný živočíšny druh by mohol v regióne vymrieť.



Až 85 percent skúmaných zdochlín malo na tele známky náhodného odchytu do rybárskych sietí. Podľa odhadov centra sa v mori nachádza približne trikrát toľko uhynutých jedincov, ako bolo nájdených na pobreží.



Francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy v reakcii na danú situáciu ešte v marci avizoval, že "do konca roka" predstaví plán, ktorého cieľom by malo byť zníženie úhynu delfínov následkom náhodného odchytu.