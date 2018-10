Na indonézskom ostrove Sulawesi vybuchla sopka Soputan

Obete na životoch ani zranenia v dôsledku výbuchu sopky hlásené neboli. Sopečný popol by tiež podľa agentúry nemal ohrozovať plynulosť leteckej dopravy.

Jakarta 3. októbra (TASR) - Na indonézskom ostrove Sulawesi vybuchla v stredu sopka Soputan a vychrlila oblak popola až do výšky štyri kilometre nad kráterom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie indonézskej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof.



Obete na životoch ani zranenia v dôsledku výbuchu sopky hlásené neboli. Sopečný popol by tiež podľa agentúry nemal ohrozovať plynulosť leteckej dopravy.



"Obyvatelia by si mali dávať pozor na blokovobahenné prúdy, ku ktorým po erupcii sopky môže dôjsť," povedal predstaviteľ agentúry Sutopo Nugroho.



Napriek tomu, že 1784 metrov vysoký stratovulkán Soputan sa nachádza na ostrove Sulawesi, ktorý minulý týždeň zasiahli silné zemetrasenia a cunani s viac ako 1200 obeťami na životoch, leží sopka približne 900 kilometrov od postihnutej oblasti.



Indonézia sa nachádza v regióne, kde na seba naráža viacero tektonických platní, preto sú v rozľahlej súostrovnej krajine v juhovýchodnej Ázii zemetrasenia a výbuchy sopiek časté. Na 13.000 ostrovoch Indonézie leží približne 500 sopiek, 128 z nich je aktívnych.