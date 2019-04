Na jazere Kivu sa potopil čln s pasažiermi: Hlásia 150 nezvestných

Miestne orgány uviedli, že do utorkového večera našli telá štyroch ľudí, zatiaľ čo 35 pasažierov sa podarilo zachrániť.

Kinshasa 17. apríla (TASR) - Až 150 ľudí je nezvestných po tom, ako sa ešte v pondelok večer potopil na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) motorový čln s pasažiermi. Podľa tlačovej agentúry AP to uviedol na Twitteri konžský prezident Félix Tshisekedi.



Potopený čln sa plavil po jazere Kivu smerom do provinčného hlavného mesta Goma. Mnohé z predpokladaných obetí boli zrejme obchodníci dochádzajúci do Gomy pravidelne každý týždeň.



Miestne orgány uviedli, že do utorkového večera našli telá štyroch ľudí, zatiaľ čo 35 pasažierov sa podarilo zachrániť.



Prezident Tshisekedi uviedol, že predstavitelia krajiny sa postarajú o potrestanie osôb zodpovedných za túto udalosť. Občiansky aktivista Delphin Birimbi v tejto súvislosti pre rozhlasovú stanicu Okapi povedal, že je potrebné, aby príslušné orgány sprísnili dohľad nad dopravou člnmi, ktoré bývajú preťažované.