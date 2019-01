Na juhovýchode Afganistanu oslobodili zo zajatia Talibanu 38 ľudí

V rámci operácie v okrese Áb Band zadržali deväť militantov Talibanu a ďalších deviatich zabili.

Kábul 28. januára (TASR) - Tridsaťosem ľudí - vrátane vysokopostavených predstaviteľov afganskej armády - oslobodili v noci na pondelok v provincii Ghazní na juhovýchode krajiny afganské komandá zo zajatia fundamentalistickej organizácie Taliban. Informovala o tom agentúra DPA.



V rámci operácie v okrese Áb Band zadržali deväť militantov Talibanu a ďalších deviatich zabili. Afganské bezpečnostné zložky ďalej zneškodnili skladisko zbraní, vozidlo s výbušninami, motorky a zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa liečili zranení militanti.



Bojovníci Talibanu útočia na afganské sily v poslednom čase takmer denne, a to aj napriek zintenzívnenému úsiliu Spojených štátov rokovať o ukončení dlhoročnej vojny v Afganistane.



Okres Áb Band sa nachádza na hlavnom diaľničnom ťahu medzi afganskou metropolou Kábul a južným Afganistanom. Tamojšia metropola Ghazní ešte stále nesie rany ťažkých bojov so stovkami bojovníkov Talibanu, ktorí vlani v auguste vtrhli do Ghazní a obsadili rozsiahle časti jeho centra.