Na klimatický protest vedený 16-ročnou Švédkou prišli tisíce ľudí

Pred Thunbergovou, ktorá sa stala celosvetovou ikonou hnutia proti zmene klímy, sa davu prihovorilo aj niekoľko študentov stredných a vysokých škôl.

Rím 19. apríla (TASR) - Tisíce mladých ľudí vrátane mnohých detí sa v piatok v talianskej metropole Rím zapojili do klimatického protestu, na ktorom sa zúčastnila aj švédska aktivistka Greta Thunbergová. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ciao Roma (Ahoj Rím), je to pre mňa česť byť tu dnes s vami," pozdravila Thunbergová účastníkov protestu v Ríme, ktorí ju nadšene privítali skandovaním "My chceme Gretu" či "S Gretou zachránime planétu".



"My, deti, neobetujeme naše vzdelanie a detstvo kvôli dospelým a politikom, aby nám povedali, čo považujú za politicky možné v spoločnosti, ktorú vytvorili," povedala davu 16-ročná aktivistka, ktorú citovala agentúra AFP.



"Počas uplynulých šiestich mesiacov štrajkujú za klímu milióny školákov. Ale nič sa nezmenilo. Na obzore nie je žiadna politická zmena," dodala Thunbergová.



Podľa DPA s odvolaním sa na organizátorov sa protestu na námestí Piazza del Popolo v centre Ríma zúčastnilo 25.000 ľudí. AFP zas informovala, že na protest prišlo 5000 ľudí.



DPA si všíma, že pódium, na ktorom Švédka vystúpila, poháňala elektrina neznečisťujúca životné prostredie, ktorú vyrábali desiatky dobrovoľníkov na bicykloch.



Thunbergová inšpirovala k celosvetovej vlne protestov "Piatky za budúcnosť", pri ktorých študenti vynechávajú vyučovanie a vychádzajú do ulíc, aby požadovali od politikov prísnejšiu klimatickú politiku. V stredu sa mladá Švédka stretla vo Vatikáne s pápežom Františkom.