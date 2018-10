Na konferencii o náboženskej slobode zmienili útlak kresťanov

Zhodli sa v názore, že Európa by sa mala viac zasadiť za dodržiavanie slobody vierovyznania, najmä na Blízkom východe.

Bratislava 30. októbra (TASR) - Sloboda viery je lakmusovým papierikom, ktorý ukazuje úroveň dodržiavanie ľudských práv. Počas utorňajšej konferencie Zodpovednosť za náboženskú slobodu vo svete, ktorá sa konala v Bratislave, to pripomenul osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ.



Okrem Figeľa vystúpili na konferencii, organizovanej Inštitútom pre prácu, vzdelávanie a rodinu (WEFI), aj europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek, ministerka poľskej vlády Beata Kempa a taktiež aj poslanci slovenského, rakúskeho a českého parlamentu.



Zhodli sa v názore, že Európa by sa mala viac zasadiť za dodržiavanie slobody vierovyznania, najmä na Blízkom východe. Poukázali pritom na situáciu v Iraku a Sýrii, kde sú kresťania najviac prenasledovanou náboženskou skupinou, pričom v Iraku ich z 1,2 milióna ostalo iba 200.000, v Sýrii z rovnakého počtu ostáva v krajine necelého pol milióna.



"Nemôžeme dovoliť, aby sa vieru podarilo vytlačiť do podzemia, ako kresťanskí politici sa proti tomu musíme postaviť," povedala europoslankyňa Záborská.



V tejto súvislosti sa na konferencii spomínal príklad Maďarska a Poľska, ktoré v posledných rokoch začali s praktickou pomocou prenasledovaným - pomáhajú obnoviť zničené domy, stavať nemocnice, školy a vytvárať pracovné príležitosti.



Cieľom týchto aktivít je, aby obyvatelia Iraku či Sýrie mohli obnoviť svoju krajiny a neodchádzali do Európy. Možnosť pripojiť sa k takejto spolupráci majú aj ďalšie krajiny V4 a strednej Európy, rezonovalo na konferencii.