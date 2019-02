Na konferencii OSN v Ženeve prisľúbili 2,6 miliárdy dolárov pre Jemen

Desať miliónov ľudí v Jemene je iba krok od hladomoru a vyhladovania.

Ženeva 26. februára (TASR) - Spolu 2,6 miliardy dolárov finančnej pomoci pre ozbrojeným konfliktom pustošený Jemen prisľúbili účastníci darcovskej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN), oznámil v utorok v Ženeve generálny tajomník OSN António Guterres. Obzvlášť vyzdvihol objem podpory, ktorú Jemenu prisľúbili arabské krajiny zainteresované v samotnom konflikte.



Prísľuby, ktoré boli v utorok v Ženeve oznámené, sú podľa Guterresa o 30 percent vyššie než na rovnakom podujatí vlani, na ktorom darcovia prisľúbili spolu dve miliardy dolárov, píše agentúra DPA.



OSN pred začiatkom konferencie oznámila, že v tomto roku bude potrebovať 4,2 miliardy dolárov na nevyhnutnú pomoc pre 21,4 milióna Jemenčanov. Guterres však povedal, že počas roka zvyčajne prichádzajú ešte dodatočné finančné dotácie.



Osemdesiat percent celkovej populácie Jemenu potrebuje nejakú formu humanitárnej pomoci. Desať miliónov ľudí je iba krok od hladomoru a vyhladovania a sedem miliónov ľudí trpí podvýživou, varovala v pondelok humanitárna koordinátorka OSN pre Jemen Lise Grandeová.



Jednodňovú darcovskú konferenciu pre Jemen, zameranú na získanie prísľubov financovania humanitárnej pomoci pre túto konfliktom a vážnou krízou sužovanú krajinu, zorganizovali vo švajčiarskej Ženeve OSN, Švajčiarsko a Švédsko.



Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že na rok 2019 vyčlenila 161,5 milióna eur na humanitárnu pomoc pre milióny ľudí, ktorí trpia v Jemene. Exekutíva EÚ spresnila, že celková podpora EÚ pre Jemen od začiatku krízy v roku 2015 sa vyšplhá na 710 miliónov eur.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ozbrojený konflikt v Jemene - jednej z najchudobnejších krajín sveta - si vyžiadal životy približne 10.000 ľudí a uviedol obyvateľstvo na pokraj hladomoru. Ľudskoprávne organizácie varujú, že toto číslo môže byť omnoho vyššie.