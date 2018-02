Na Kryme sú poslanci krajinských parlamentov zvolených za AfD

Na základe výsledkov parlamentných volieb, ktoré sa v Nemecku konali v septembri 2017, vytvorila AfD tretiu najväčšiu frakciu.

Simferopol 3. februára (TASR) - Poslanci krajinských parlamentov za pravicovú stranu Alternatívna pre Nemecko (AfD) pricestovali v sobotu do mesta Simferopol na Krymskom polostrove, kde chcú s miestnymi zákonodarcami diskutovať o možnostiach zrušenia sankcií uvalených na Rusko a uznania tohto územia za ruské.



Informovala o tom agentúra Interfax. Citovala tiež vyhlásenie predsedu autonómnej samosprávy etnických Nemcov, Jurija Gempeľa, podľa ktorého je záujem o rozvoj obchodných vzťahov medzi Nemeckom a Krymom.



Gempeľ, ktorý je aj poslancom krymského parlamentu, spresnil, že na Krym pricestovala z Nemecka deväťčlenná delegácia pozostávajúca z poslancov krajinských parlamentov Berlína, Brandenburska a Severného Porýnia-Vestfálska. Ich návšteva potrvá do 9. februára.



Gempeľ pre Interfax uviedol, že návšteva nemeckých regionálnych poslancov je pre Krym veľmi dôležitá a vyjadril presvedčenie, že už na jeseň tohto roku by na polostrov mohli zavítať aj poslanci nemeckého Spolkového snemu zvolení za AfD.



Na základe výsledkov parlamentných volieb, ktoré sa v Nemecku konali v septembri 2017, vytvorila AfD tretiu najväčšiu frakciu.