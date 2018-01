Na letisku v Toronte sa na zemi zrazili dve lietadlá

Do stojaceho boeingu narazilo lietadlo aerolínií Sunwing, ktoré v tom čase odťahovalo od brány vozidlo firmy, ktorá pre letisko zabezpečuje pozemné manipulačné služby.

Toronto 6. januára (TASR) - Desiatky pasažierov museli v piatok evakuovať z lietadla na Pearsonovom medzinárodnom letisku v kanadskom Toronte po zrážke s ďalším, prázdnym lietadlom, pri ktorej vznikol menší požiar. Oznámil to prevádzkovateľ letiska.



Hasičská a záchranná služba reagovali podľa oznámenia na zrážku medzi strojmi leteckých spoločností Sunwing a WestJet, ku ktorej došlo večer miestneho času, informuje agentúra Reuters.



Spoločnosť Westjet uviedla, že dostala nepotvrdené správy o "menších zraneniach", avšak všetkých 168 pasažierov a šesť členov posádky na palube jej lietadla je v bezpečí.



Jej stroj Boeing 737-800 práve dorazil do Toronta z mexického letoviska Cancún a čakal, kým bude môcť pokračovať k výstupnej bráne.



Do stojaceho boeingu narazilo lietadlo aerolínií Sunwing, ktoré v tom čase odťahovalo od brány vozidlo firmy, ktorá pre letisko zabezpečuje pozemné manipulačné služby. Spoločnosť Sunwing oznámila, že na palube jej lietadla neboli žiadni cestujúci ani členovia posádky.



Kanadský úrad pre bezpečnosť dopravy avizoval vyšetrovanie prípadu.