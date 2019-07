Na letisku zadržali muža s 1,7 kg heroínu v žalúdku

Muža budú ďalšie tri dni pozorovať a čakať, kým kapsule s heroínom zo svojho tela vylúči. Následne ho prevezú do väzenia.

Rím 19. júla (TASR) - Talianska polícia vo štvrtok informovala, že na letisku Fiumicino blízko Ríma zadržala 39-ročného Nigérijčana, ktorý vo svojom žalúdku prevážal približne 1,7 kilogramu heroínu v dovedna 94 plastových kapsulách, napísala agentúra AFP.



Nigérijčan do Ríma priletel z etiópskej metropoly Addis Abeba. Policajti si pri pasovej kontrole všimli jeho nervozitu a zadržali ho. Následne ho previezli do nemocnice, kde pri vyšetrení odhalili, že má drogy v žalúdku.



Muža budú ďalšie tri dni pozorovať a čakať, kým kapsule s heroínom zo svojho tela vylúči. Následne ho prevezú do väzenia.



Predstavitelia letiska Fiumicino agentúre AFP povedali, že ročne zadržia desiatky takýchto pašerákov, najčastejšie prevážajúcich kokaín či heroín. Väčšina z nich najskôr priletí z Afriky do niektorej z latinskoamerických krajín, odkiaľ sa následne dostane do Ríma.