Na londýnskom letisku Heathrow zadržali opitého japonského pilota

Pilot, ktorý v sobotu pred nedeľným letom podľa vlastných vypil v priebehu šiestich hodín dve fľaše vína a päť plechoviek piva, navyše spôsobil aj približne hodinové meškanie letu.

Tokio 2. novembra (TASR) - Japonsko zavedie prísnejšie normy týkajúce sa konzumácie alkoholu pre zamestnancov leteckých spoločností po tom, čo druhý pilot japonských aerolínií JAL neprešiel v nedeľu predletovým testom na prítomnosť alkoholu v krvi. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili bezpečnosť letov," uviedol na margo prípadu pre agentúru Kjódo japonský minister dopravy Keiči Išii. Povedal to po tom, čo sa pilot pred britským súdom k svojmu priestupku priznal.



Zadržanie 42-ročného druhého pilota, ktorého obsah alkoholu v krvi bol desaťnásobne vyšší, ako je v Británii prípustné, spôsobilo, že spoločnosť JAL bola nútená realizovať let z londýnskeho letiska Heathrow do Tokia s dvoma pilotmi namiesto troch.



Pilot, ktorý v sobotu pred nedeľným letom podľa vlastných vypil "v priebehu šiestich hodín dve fľaše vína a päť plechoviek piva", navyše spôsobil aj približne hodinové meškanie letu.



Nemenovaného pilota zadržali po tom, čo vodič autobusu prepravujúceho posádky lietadiel na letisko Heathrow zacítil v jeho dychu alkohol a oznámil to polícii.



Pilot zostane v Británii vo väzbe do 29. novembra, keď si vypočuje rozsudok.