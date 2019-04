Na maratóne v Pchjongjangu sa zúčastnilo až 950 cudzincov

Maratón je súčasťou osláv narodenín zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-sena. Ide o najvýznamnejšiu turistickú udalosť v krajine, ľudia majú možnosť prebehnúť sa ulicami inokedy prísne stráženého mesta.

Soul 7. apríla (TASR) - Až 950 bežcov zo zahraničia sa v nedeľu zúčastnilo na každoročnom maratóne v severokórejskom hlavnom meste Pchjongjang. Ide o dvojnásobný nárast v porovnaní s vlaňajškom, keď ich prišlo len 450. Turistické kancelárie vidia za zvýšeným počtom turistov zo západných krajín najmä poľavujúce napätie medzi KĽDR a USA, píše agentúra AFP.



Maratón je súčasťou osláv narodenín zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-sena. Ide o najvýznamnejšiu turistickú udalosť v krajine - ľudia majú možnosť prebehnúť sa ulicami inokedy prísne stráženého mesta.



Tohtoročný počet turistov dosiahol čísla porovnateľné s rokom 2017. Následne totiž došlo k prudkému nárastu napätia, keď Severná Kórea uskutočnila sériu raketových skúšok a jej vodca Kim Čong-un sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom niekoľkokrát osobne pourážali a pohrozili reštrikciami v obchodných vzťahoch svojich krajín.



Prevažná väčšina turistov, ktorí navštívia Severnú Kóreu, sú Číňania. Zo Západu zavíta ročne do tejto izolovanej krajiny zhruba 5000 turistov, z čoho 20 percent tvorili v minulosti občania Spojených štátov.



V roku 2017 však Washington zakázal svojim občanom návštevu Severnej Kórey v reakcii na smrť amerického študenta Otta Warmbiera, ktorého v roku 2016 zatkli v KĽDR za krádež propagandistického plagátu. O rok neskôr sa vrátil do vlasti v kóme a zomrel. Cestovné varovania vydali postupne i ďalšie krajiny, čo severokórejskému turistickému priemyslu spôsobilo výrazné straty.



Zákaz cestovať do KĽDR pre občanov USA i naďalej platí, avšak na maratón sa prihlásilo tentoraz viac bežcov zo Západu. Zástupcovia cestovných kancelárií to pripisujú diplomatickým stretnutiam Donalda Trumpa s Kim Čong-unom.



Tí sa stretli na dvoch summitoch, cieľom ktorých bolo dohodnúť sa na zastavení severokórejského jadrového programu výmenou za ústupky v oblasti ekonomických sankcií.



Druhý summit Trump - Kim, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca údajne žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.



Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu. Trump tiež uviedol, že na summite došlo k pokroku, v čom sa odvolával na Kimov verbálny prísľub naďalej nepokračovať v jadrových a raketových skúškach.