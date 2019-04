Na Morave napadli poslanca Feriho, nadávali mu do negrov

Do útoku sa podľa poslanca zapojil ešte jeden starší muž. Fotografie oboch mužov zverejnil Feri na sociálnych sieťach.

Brno 21. apríla (TASR) - Dvaja muži v nedeľu popoludní pri ochutnávke vína v moravskej obci Boršice ležiacej v Zlínskom kraji fyzicky napadli poslanca strany TOP 09 Dominika Feriho. Podľa svedkov na Feriho pokrikovali, že "negri do politiky nepatria". Zákonodarcu previezli do nemocnice a keďže bol ľahko otrasený, zrejme sa podrobí malému chirurgickému zákroku, informoval server Novinky.cz.



"Bol som na ochutnávke vína v Boršiciach. Chodím tam tradične. Išiel som si von zapáliť cigaretu. Znenazdajky ma oslovil mladý muž, ktorý sa ma spýtal, či som Dominik Feri. Povedal som že jasné a ako mu môžem pomôcť. On mi začal dávať päsťou do hlavy," opísal Feri udalosť redaktorke Noviniek.



Do útoku sa podľa poslanca zapojil ešte jeden starší muž. Fotografie oboch mužov zverejnil Feri na sociálnych sieťach.



Ďalej uviedol, že zakročili jeho kamaráti a bola privolaná polícia. Udalosť ho prekvapila, lebo na výmenu politických názorov je zvyknutý, ale fyzické napadnutie nečakal.



Feriho podvečer mieril do nemocnice v Uherskom Hradišti, kde mu ošetria malé tržné rany na chrbte.



Prípadom sa zaoberá polícia. "Vyšetrujeme konflikt medzi niekoľkými osobami," povedal jej hovorca Vladislav Malcharczik.



Feri sa narodil 11. júla 1996 v Kadani, ale už od svojej mladosti žije v Česku. Jeho matka pochádza z východných Čiech, z otcovej strany má predkov v Etiópii. Je tiež džezovým hudobníkom a fotografom.