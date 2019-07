Na N. Zélande platí zákaz predaja jednorazovových igelitových tašiek

Podľa nových pravidiel na Novom Zélande už nie je možné poskytovať tenké plastové jednorazové nákupné tašky, zákon však umožňuje pokračovať v predaji opakovane použiteľných tašiek.

Wellington 1. júla (TASR) - Nový Zéland v pondelok oficiálne zakázal používanie jednorazových igelitových tašiek. Súčasne zaviedol vysoké pokuty pre obchodníkov, ktorí ich budú svojim zákazníkom poskytovať.



Znečistenie životného prostredia plastmi je stále väčším celosvetovým problémom. Okrem toho každý rok milión vtákov a viac ako 100.000 morských cicavcov sa zraní alebo usmrtí, keď sa zapletú do plastových obalov alebo ich požijú ako potravu.



Zámer zakázať jednorazové igelitové tašky oznámili novozélandské úrady už vlani v auguste. Fakt, že v pondelok nadobudol platnosť, bude mať v praxi len zanedbateľný účinok, pretože veľké supermarkety v krajine už tieto tašky zo svojej ponuky vyradili.



Spoločnostiam, ktoré zákaz porušia, hrozia okrem iného aj vysoké pokuty - do výšky 100.000 novozélandských dolárov (približne 59.000 eur).



Novozélandská ministerka životného prostredia Eugenie Sageová v rozhovore pre stanicu Radio New Zealand uviedla, že Novozélanďania sú hrdí na povesť svojej krajiny ako čistej a ekologicky mysliacej a chcú sa na tom podieľať aj tým, že prestanú používať jednorazové igelitové tašky. Upozornila súčasne, že tento zákaz nestačí, i keď uznala, že vďaka nemu sa začala celospoločenská diskusia o používaní jednorazových plastov.



Zákaz jednorazových igelitových tašiek platí už vo viac ako 80 krajinách sveta, informoval nedávno Program OSN pre životné prostredie.