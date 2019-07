Na neriešené prípady domáceho násilia upozorňujú Rusky aj ESĽP

Podľa odborníkov približne 60-70 percent žien príslušným orgánom ani neoznamuje, že sa stali obeťami domáceho násilia.

Brusel/Moskva 16. júla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) dostal v uplynulých dňoch od občianok Ruska približne 100 sťažností na domáce násilie. Podľa agentúry Interfax o tom informoval sudca Dmitrij Dedov, ktorý v ESĽP zastupuje Ruskú federáciu.



Ruské ministerstvo spravodlivosti pritom ešte nedávno oznámilo, že za uplynulých osem rokov - od roku 2010 do roku 2018 - bolo do Štrasburgu doručených vo veci domáceho násilia len šesť žalôb ruských občianok.



Táto informácia od ministerstva súvisela s rozsudkom ESĽP v kauze Valerije Volodinovej, ktorá sa na európsku inštanciu obrátila v súvislosti so sporom vo veci domáceho násilia pred súdom v Rusku.



ESĽP minulý týždeň - 9. júla - odsúdil ruský štát, aby zaplatil Volodinovej viac ako 25.000 eur.



V zdôvodnení rozsudku ESĽP upozornil, že ruské úrady si nevšímajú závažnosť a rozsah problému domáceho násilia a neberú na vedomie ani to, že ženy tento postoj úradov vnímajú ako diskriminačný.



Ako informoval denník Novaja gazeta, ESĽP sa pri rozhodovaní opieral aj o správu svojho osobitného spravodajcu v Rusku a verejne dostupné štatistické údaje.



Z nich napríklad vyplýva, že 80 percent trestných činov páchaných v Rusku na ženách sú prípady domáceho násilia a že v rokoch 1994-2000 sa počet nahlásených prípadov domáceho násilia zvýšil o 217 percent.



Podľa odborníkov približne 60-70 percent žien príslušným orgánom ani neoznamuje, že sa stali obeťami domáceho násilia. Hlavným dôvodom takéhoto správania sa obetí sú hanba, strach, nedôvera k systému či neschopnosť žien ukončiť vzťah a uniknúť násilníkovi.



V prípade Volodinovej sa trestné stíhanie začalo až po siedmom trestnom oznámení podanom na polícii, a to len v súvislosti so zverejnením jej intímnych fotografií na sociálnych sieťach, čoho sa dopustil jej bývalý partner.



Podľa Novej gazety Volodinovej prípad jasne demonštruje účinok dekriminalizácie domáceho násilia a opäť potvrdzuje potrebu zaviesť v Rusku do existujúcich trestnoprávnych predpisov nové články, ktoré sa týkajú najmä tzv. pornopomsty - neoprávneného šírenia intímnych fotografií či videí na sociálnych sieťach.



ESĽP potvrdil, že súčasná ruská legislatíva nechráni rodinu ako celok a ani jednotlivo jej členov.



Okrem toho, v tzv. šedej zóne sú naďalej otázky regulácie vzťahov muža a ženy žijúcich v spoločnej domácnosti či partnerov. Vo svojom verdikte ESĽP venuje osobitnú pozornosť potrebe zaviesť v Rusku medzinárodne známe a účinné právne nástroje zamerané na ochranu obete, akým je napríklad súdny zákaz priblíženia.



Novaja gazeta si vo svojom článku všíma, že experti ESĽP počas analýzy kauzy Volodinová narazili aj na príslovie dobre známe každému Rusovi a Ruske: Keď muž ženu bije, znamená to, že ju miluje.



"K mnohým už známym obrazom vnímania ruskej reality očami cudzincov sa pridal ďalší, možno najnepríjemnejší - domáce násilie ako tradícia vychádzajúca z patriarchálnych zvyklostí," uzavrela Novaja gazeta.