Na neúspešné hlasovanie o brexitovej dohode reagovala Mayová aj EK

Británia mala pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca.

Londýn 29. marca (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v piatok po tom čo, poslanci Dolnej snemovne parlamentu tretíkrát odmietli dohodu o odchode Británie z EÚ, uviedla, že vláda sa aj naďalej bude usilovať o riadený brexit. Premiérka zároveň povedala, že Snemovňa už v procese odchodu Británie z EÚ nemá čo urobiť, informovala spravodajská televízia Sky News.



"Táto Snemovňa odmietla brexit bez dohody, odmietla zrušiť brexit, v stredu odmietla všetky varianty predloženej dohody a dnes odmietla schváliť výlučne dohodu o brexite," povedala Mayová s tým, že vláda bude napriek tomu pokračovať v úsilí o dosiahnutie usporiadaného brexitu tak, ako ju zaväzujú výsledky referenda z júna 2016.



Na výsledok hlasovania v britskom parlamente, keď sa za dohodu o brexite vyslovilo 286 poslancov a 344 ich bolo proti, reagoval aj predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý na 10. apríla zvolal mimoriadny summit EÚ.



Poľutovanie nad výsledkom hlasovania v britskom parlamente vyslovila aj Európska komisia. "Komisia ľutuje negatívny výsledok hlasovania. Podľa rozhodnutia Európskej rady z 22. marca sa termín odchodu Británie z EÚ predlžuje do 12. apríla. Pravdepodobným scenárom je v tejto chvíli scenár odchodu bez dohody 12. apríla," uvádza sa vo vyhlásení Európskej komisie.



Británia mala pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla. Ak by "rozvodovú dohodu" parlament 29. marca schválil, mohla Británia EÚ opustiť až 22. mája.



Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára, 12. marca. a 29. marca.