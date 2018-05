Na Novom Zélande utratia 150.000 kusov hovädzieho dobytka

Stane sa tak z dôvodu boja proti baktérii Mycoplasma bovis spôsobujúcej viaceré choroby.

Wellington 28. mája (TASR) - Na Novom Zélande plánujú utratiť približne 150.000 kusov hovädzieho dobytka v boji proti baktérii Mycoplasma bovis spôsobujúcej viaceré choroby.



Premiérka Jacinda Ardernová v pondelok uviedla, že v opačnom prípade by sa mohla baktéria rozšíriť v stádach dobytka na vyše 20.000 farmách v krajine. Tisíce kusov by mali utratiť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Plán na vyhubenie baktérie by mal stáť stovky miliónov dolárov.



Mycoplasmu bovis zaznamenali po prvý raz vlani v júli na farme na Južnom ostrove a odvtedy sa rozšírila do 37 fariem, uvádza agentúra DPA.



Baktéria môže spôsobovať u kráv zápal mliečnej žľazy, zápal pľúc, artritídu a iné choroby. Nepovažuje sa za hrozbu pre bezpečnosť potravín, ale zapríčiňuje výrobné straty na farmách.