Na obľúbený ostrov Borácay nepustia turistov: Je znečistený

Na Borácay žije zhruba 40.000 domácich obyvateľov, z ktorých väčšina si na živobytie zarába v cestovnom ruchu.

Manila 26. apríla (TASR) - Obľúbený filipínsky dovolenkový ostrov Borácay uzavreli pre turistov v dôsledku rozsiahlych problémov so životným prostredím na šesť mesiacov.



Miestne úrady od štvrtka na ostrov nepúšťajú žiadnych turistov, informovala agentúra DPA. Na kontrolovanie dodržania zákazu vstupu na ostrov nasadili dovedna 600 príslušníkov bezpečnostných jednotiek.



Zákaz trvá do novembra a tento čas sa má využiť na odstránenie najzávažnejších nedostatkov a vyčistenie ostrova.



Na ostrove Borácay má veľa hotelov, reštaurácií či obchodov vypúšťať svoje odpadové vody a fekálie jednoducho do mora, pripomína DPA.



Uzavretie ostrova osobne nariadil filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Borácay, kde pravidelne trávi dovolenku množstvo zahraničných turistov, označil za "žumpu".



Ostrov sa nachádza približne 300 kilometrov južne od metropoly Manila. Vlani ho cestovateľský časopis Condé Nast Traveler označil za najkrajší ostrov sveta.



Na Borácay žije zhruba 40.000 domácich obyvateľov, z ktorých väčšina si na živobytie zarába v cestovnom ruchu. Na preklenutie obdobia, keď bude ostrov uzavretý, im filipínska vláda plánuje poskytnúť približne 30 miliónov eur. Doposiaľ však nie je jasné, ako sa tieto peniaze majú medzi nich rozdeliť.