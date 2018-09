Na Oktoberfest prišlo v prvý víkend až 800.000 ľudí a boli smädnejší

Hostia prišli na 185. ročník pivných slávností nielen smädní, ale aj hladní. Zjedli totiž 13 volov, o dva viac než vlani. Pivo tieklo potokom - vypili ho státisíce litrov.

Mníchov 23. septembra (TASR) - Vyše 800.000 ľudí navštívilo prvý víkend pivných slávností Oktoberfest v nemeckom Mníchove. V nedeľu to oznámili organizátori s tým, že tento počet výrazne prevýšil vlaňajší otvárací víkend, keď svetoznáme slávnosti prilákali 600.000 návštevníkov.



Vďaka dobrému počasiu sa obyvatelia bavorského Mníchova a zahraniční turisti prichádzajúci až z Austrálie - alebo z bližšieho Talianska či Švajčiarska - mohli spoločne zabávať na každoročných oslavách piva, dodali organizátori.



Hostia prišli na 185. ročník pivných slávností nielen smädní, ale aj hladní. Zjedli totiž 13 volov, o dva viac než vlani. Pivo tieklo "potokom" - vypili ho státisíce litrov, informovala tlačová agentúra DPA.



Hostia mali tento rok cez víkend "väčší smäd", poznamenal aj hovorca prevádzkovateľov Peter Inselkammer. Nielenže bol nával v pivných stanoch, ale pri vstupoch do nich stáli dlhé zástupy ľudí až do večera. V lunaparku s kolotočmi bolo tiež poriadne živo.



Prevádzkovatelia pivných stanov, predavači na trhu a účinkujúci umelci hovorili o "silnom začiatku" slávností a zdali sa tržbami nadšení. "Teší ma takýto vynikajúci začiatok Oktoberfestu, vďaka tomu je človek ešte vzrušenejší," uviedol riaditeľ festivalu a námestník primátora Mníchova Josef Schmid.



Na najväčších slávnostiach svojho druhu na svete očakávajú do ich ukončenia - čo bude tento rok 7. októbra - približne šesť miliónov návštevníkov.



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sú na mieste konania Oktoberfestu z bezpečnostných dôvodov zakázané batohy a iné väčšie tašky.



Ceny zlatého moku išli aj tento rok hore - bežný návštevník zaplatí za litrový krígeľ špeciálneho piva vareného pre toto podujatie cenu do 11,50 eura, teda o 55 centov viac než vlani.