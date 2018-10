Na Oktoberfeste sa vypilo 7,5 milióna litrov piva

Na populárny pivný festival zavítal tento rok okrem iných i bývalý prezident USA Bill Clinton s manželkou Hillary Clintonovou.

Mníchov 8. októbra (TASR) - Dovedna 6,3 milióna ľudí navštívilo 185. ročník pivných slávností Oktoberfest, ktorý sa v nedeľu skončil v bavorskej metropole Mníchov. Na populárny pivný festival zavítal tento rok okrem iných i bývalý prezident USA Bill Clinton s manželkou Hillary Clintonovou.



Na slávnostiach, ktoré sa začali 22. septembra, sa vypilo asi 7,5 milióna litrov piva, čo je zhruba rovnaké množstvo, ako vlani. Podľa organizátorov však asi o 10 percent stúpol počet požitých nealkoholických nápojov, informuje agentúra DPA.



Neskoré letné počasie prilákalo na Oktoberfest, ktorý miestni nazývajú i "Wiesn", o 100.000 viac návštevníkov než vlani. Oproti minulému roku zároveň o 10 percent poklesol počet nahlásených trestných činov.



Podľa riaditeľa festivalu a námestníka primátora Mníchova Josefa Schmida sa slávnosti vydarili. "Bol to super-Wiesn," povedal.



Napriek celkovému poklesu trestných činov zatienila tohoročné pivné slávnosti smrť návštevníka, ktorý skonal na následky krvácania do mozgu po bitke, v ktorej utŕžil ranu do hlavy.



Bývalý americký prezident Clinton si na Oktoberfest obliekol typické bavorské krátke kožené nohavice. Clintonovci zavítali na Oktoberfest v piatok 5. októbra, pričom ich sprevádzalo množstvo policajtov.