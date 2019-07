Na ostrove Kos rozložili medzinárodnú skupinu prevádzačov

Prevádzači - dvaja Gréci a štyria cudzinci - údajne v letných mesiacoch prevážali migrantov trajektom z gréckej pevniny na tento ostrov vyhľadávaný turistami, kde im vystavovali falošné doklady.

Atény 17. júla (TASR) - Grécka polícia v utorok oznámila, že na ostrove Kos v Egejskom mori uskutočnila úspešný zásah proti medzinárodnej skupine pašerákov ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Prevádzači - dvaja Gréci a štyria cudzinci - údajne v letných mesiacoch prevážali migrantov trajektom z gréckej pevniny na tento ostrov vyhľadávaný turistami, kde im vystavovali falošné doklady umožňujúce presun charterovými letmi do západnej Európy. Migrantom pritom radili, aby sa obliekli i správali ako dovolenkári.



Podľa zverejnených informácií bol členom skupiny aj grécky policajt pracujúci na ostrovnom letisku, ktorý pašovanie uľahčoval. Po ďalších členoch polícia ešte pátra.



Predpokladá sa, že skupina bola aktívna prinajmenšom 15 mesiacov, pričom za lety do západnej Európy inkasovala 4500 - 6000 eur na osobu. Počet migrantov, ktorí sa takto dostali z Grécka, nie je zatiaľ zrejmý.



V Grécku sa v súčasnosti nachádza viac než 80.000 migrantov z rôznych krajín Blízkeho východu a severnej Afriky, ktorí požiadali o azyl. Veľká časť z nich stále hľadá spôsob, ako by sa odtiaľ dostali do iných štátov EÚ, pripomenula DPA.