Na palube An-148 nedošlo k výbuchu: Nastal až pri náraze lietadla

Lietadlo spoločnosti Saratovské aerolínie so 65 pasažiermi a šiestimi členmi posádky havarovalo v nedeľu popoludní niekoľko minút po štarte z moskovského letiska Domodedovo.

Moskva 12. februára (TASR) - Vyšetrovaním sa zistilo, na palube lietadla An-148, ktoré havarovalo v nedeľu krátko po štarte z moskovského letiska Domodedovo, nedošlo k výbuchu, kým bolo vo vzduchu. Výbuch nastal až pri náraze lietadla do zeme. Informovala o tom hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Svetlana Petrenková, ktorej vyhlásenie priniesla agentúra DPA.



"Zistilo sa, že v čase pádu bolo lietadlo neporušené," spresnila Petrenková. Na palube nebol ani požiar. Výbuch podľa Petrenkovej nastal až po dopade lietadla.



Operatívny štáb ruského ministerstva pre mimoriadne situácie medzičasom potvrdil, že sa našli obe tzv. čierne skrinky - zapisovač letových údajov aj záznamník rozhovorov v pilotnej kabíne. Stav oboch zariadení je uspokojivý, takže dáta z nich budú môcť byť podrobené analýze.



Lietadlo spoločnosti Saratovské aerolínie so 65 pasažiermi a šiestimi členmi posádky havarovalo v nedeľu popoludní niekoľko minút po štarte z moskovského letiska Domodedovo, odkiaľ malo letieť do mesta Orsk v Orenburskej oblasti pri južnej hranici Ruska s Kazachstanom. Haváriu nikto neprežil.



Záchranárska operácia na mieste nešťastia sa v noci na pondelok podľa agentúry Interfax skončila. Oblasť, kde sa lietadlo zrútilo, teraz monitoruje deväť dronov a ešte niekoľko dní tam budú pôsobiť vyšetrovatelia ministerstva pre mimoriadne situácie a experti na letecké katastrofy. pátracie tímy majú k dispozícii aj snežné skútre.



Námestník náčelníka krízového centra pri ministerstve pre mimoriadne situácie Igor Kutrovskij pre Interfax spresnil, že úlomky lietadla sú na ploche s rozlohou 30 hektárov.



Doteraz vyšetrovacie tímy preskúmali asi 12 hektárov. Na tomto území sa našlo viac ako 400 fragmentov ľudských tiel a asi 300 úlomkov lietadla, informoval Interfax s odvolaním sa na ruský rezort pre mimoriadne situácie.