Na palube havarovaného lietadla boli aj delegáti konferencie OSN

Addis Abeba 10. marca (TASR) - Medzi cestujúcimi lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré havarovalo v nedeľu ráno krátko po štarte z Addis Abeby, boli aj delegáti veľkej environmentálnej konferencie OSN zvolanej do Nairobi v Keni.



Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Letecká spoločnosť Ethiopian Airlines zverejnila najnovší zoznam štátov, ktorých občania zahynuli v nedeľu ráno pri havárii lietadla smerujúceho z etiópskej metropoly Addis Abeba do kenského Nairobi.



Ako informovala agentúra AP, zoznam zahŕňa informácie o 150 z celkovo 157 osobách, ktoré mali byť v čase leteckého nešťastia na palube lietadla. Ide o občanov 35 krajín.



Agentúra AP zverejnila zoznam, podľa ktorého svojich občanov mala na palube lietadla Keňa (32), Kanada (18), Etiópia (9), Čína (8), Taliansko (8), USA (8), Francúzsko (7), Británia (7), Egypt (6), Nemecko (5), India (4), Slovensko (4), Rakúsko (3), Rusko (3), Švédsko (3), Španielsko (2), Izrael (2), Maroko (2), Poľsko (2), Belgicko (1), Džibutsko (1), Indonézia (1), Írsko (1), Mozambik (1), Nórsko (1), Rwanda (1), Saudská Arábia (1), Sudán (1), Somálsko (1), Srbsko (1), Togo (1), Uganda (1), Jemen (1), Nepál (1), Nigéria (1) a jedna osoba cestovala s pasom OSN.



Príčina havárie lietadla stále nie je známa. Stroj na linke do Nairobi v Keni vzlietol z Addis Abeby v nedeľu o 06.38 h SEČ a havaroval šesť minút po štarte. Zahynulo pritom všetkých 149 cestujúcich a osem členov posádky.



Agentúra AP s odvolaním sa na tlačovú konferenciu predstaviteľov leteckej spoločnosti uviedla, že pilot vyslal núdzový signál a od letového dispečera dostal povolenie na návrat na letisko.



Tlačové agentúry už predtým informovali, že lietadlo Boeing 737-8 MAX bolo nové a leteckej spoločnosti ho výrobca dodal v polovici novembra minulého roku.



Naposledy toto lietadlo prešlo technickou kontrolou 4. februára. Nalietaných malo len 1200 hodín. Pilot bol skúsený, v leteckej spoločnosti pracoval od roku 2010, uviedol generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Tewolde Gebremariam.



Etiópsky premiér Abiy Ahmed nariadil dôkladné vyšetrenie nešťastia a prisľúbil pomoc rodinám obetí.



Spomínané podujatie - Environmentálne zhromaždenie OSN - sa začne v pondelok v Nairobi za účasti viac ako 4700 delegátov. prítomní budú aj viacerí prezidenti, premiéri, podnikatelia či diplomati, aktivisti a novinári. Konferencia potrvá do 15. marca.