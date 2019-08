FOTO: Na parížskej Notre-Dame obnovili čistiace a spevňujúce práce

Na snímke polícia odvádza ženu z bezprostrednej blízkosti katedrály Notre-Dame 19. augusta 2019 v Paríži. Pracovníci začali dekontaminovať širšie okolie katedrály aplikovaním špeciálneho gélu, ktorý by mal absorbovať zvyšky častíc olova, ktoré sa dostali do pôdy následkom požiaru pamiatky v polovici apríla tohto roku. Foto: TASR/AP

Na snímke pracovníci stoja na vrchu katedrály Notre-Dame 19. augusta 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 19. augusta (TASR) - Do parížskej katedrály Notre-Dame, spustošenej ešte v apríli požiarom, sa v pondelok vrátili špecialisti, ktorí po takmer mesiaci obnovili práce zamerané na jej zaistenie. Informuje o tom agentúra AP s tým, že experti mali na sebe ochranný odev vrátane jednorazovej spodnej bielizne.Čistiace práce na katedrále boli totiž takmer pred mesiacom prerušené pre obavy z vysokej koncentrácie olova.Čistiace tímy zároveň v pondelok dôkladne čistili - zametali, kropili a vysávali - okolité ulice, aby z nich týmto spôsobom odstránili akékoľvek olovo, ktoré sa uvoľnilo pri aprílovom požiari katedrály. Agentúra AFP píše, že tieto dekontaminačné práce v okolí katedrály sa začali ešte minulý týždeň.Práce na samotnej katedrále Notre-Dame sa podľa vyjadrenia francúzskeho ministerstva kultúry obnovili v pondelok v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami platnými pre kamenárov, čističov i vedcov, ktorí sa na nich podieľajú. Opatrenia zahŕňajú jednorazové oblečenie, povinné sprchovanie i novú dekontaminačnú zónu a majú zaistiť, aby mimo katedrály nedošlo k nijakému znečisteniu.Robotníci momentálne z katedrály vynášajú nebezpečné úlomky a snažia sa ju spevniť. Ide o prvý krok v rámci prípravy krehkej pamiatky na následnú niekoľkoročnú a finančne nákladnú renováciu.Agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo kultúry informuje, že práce na katedrále sa opätovne začali v pondelok o 07.00 h SELČ, pričom do nich bolo zapojených približne 50 ľudí. Rezort kultúry zároveň varoval, že katedrále stále hrozí zrútenie.Pri požiari z 15. apríla sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krov gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali stovky ton tohto kovu. V okolitom ovzduší bola následne zistená mimoriadne vysoká koncentrácia častíc olova, ktoré sa následne usadili na povrchoch ulíc a budov. Na katedrále pozastavili ešte 25. júla čistiace práce z dôvodu, že nebolo vykonaných dosť dekontaminačných opatrení, aby sa šíreniu olova zabránilo.Občania parížske úrady obviňovali z bagatelizovania možného rizika otravy olovom, a to aj napriek tomu, že ministerstvo kultúry ich uisťovalo, že bezpečnosť v tomto smere je jeho najvyššou prioritou. Katedrálu nedávno navštívil vládny zmocnenec pre parížsky región, prefekt Michel Cadot, a obnovenie prác schválil.Francúzsky prezident Emmanuel Macron po požiari prisľúbil zrenovovať Notre-Dame do piatich rokov, čo však mnohí odborníci považujú za nereálne. Ministerstvo kultúry zároveň informovalo, že samotné renovačné práce sa nezačnú skôr než nadchádzajúci rok.