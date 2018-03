Na pobreží Austrálie uviazlo 150 delfínov krátkoplutvých

Mŕtve delfíny krátkoplutvé (Globicephala macrorhynchus) zo zálivu odvezú. Budú im odobraté vzorky DNA, aby sa zistilo, prečo v zálive uviazli.

Perth 23. marca (TASR) - Vyše 150 delfínov krátkoplutvých uviazlo v zálive Hamelin Bay na západe Austrálie. Cicavce v piatok ráno spozorovali rybári. Podľa agentúry AP žilo do popoludnia miestneho času už len 15 z nich.



Záchranári sa ich pokúšali zahnať späť do oceánu, no uviedli, že v prípade núdze začnú s paliatívnou starostlivosťou. Miestne úrady vydali varovanie pred žralokmi, nakoľko uviaznuté delfíny by do zálivu mohli prilákať predátorov.



"Bohužiaľ, väčšina delfínov uviazla v noci na piatok na súši a neprežila," uviedol šéf záchranného tímu Jeremy Chick. Dodal, že záchranné práce skomplikuje zhoršujúce sa počasie.



Mŕtve delfíny krátkoplutvé (Globicephala macrorhynchus) zo zálivu odvezú. Budú im odobraté vzorky DNA, aby sa zistilo, prečo v zálive uviazli.



V zátoke Hamelin Bay už v roku 2009 uviazlo a uhynulo vyše 80 veľrýb a delfínov. K uviaznutiu najväčšieho počtu delfínov krátkoplutvých došlo pri meste Dunsborough na západe Austrálie v roku 1996, išlo o asi 320 jedincov.