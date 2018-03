Na podporu Putinovej kandidatúry sa v Moskve zišlo 130.000 ľudí

Podujatie na Putinovu podporu vo voľbách bolo spojené s koncertom a konalo sa pod mottom Za silné Rusko.

Moskva 3. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa v marcových voľbách usiluje o znovuzvolenie, vystúpil v sobotu v moskovskom športovom komplexe Lužniki pred 130.000 účastníkmi predvolebného mítingu. Toto podujatie na Putinovu podporu vo voľbách bolo spojené s koncertom a konalo sa pod mottom Za silné Rusko.



Putin vo svojom prejave vyzval občanov Ruska, aby urobili všetko pre to, aby sa 21. storočie "nieslo v znamení veľkých víťazstiev našej krajiny", uviedla agentúra Interfax.



Putin okrem toho požiadal svojich priaznivcov, aby urobili "všetko pre šťastie svojich detí a vnukov". "Ak to urobíme, celé 21. storočie sa odohrá v znamení našich veľkých víťazstiev," vyhlásil.



Na záver svojho príhovoru Putin oznámil, že v publiku sú aj ruskí hokejisti, ktorí na nedávnej olympiáde v Južnej Kórei získali zlaté medaily.



Podľa Putina "celý svet videl, ako po víťazstve spievali (ruskú) hymnu, ale z nejakého dôvodu sme nepočuli hudbu". Preto prítomný dav vyzval, aby ruskú hymnu spoločne zaspievali. Agentúra TASS označila tento bod programu za vrchol podujatia.



Míting a koncert v Lužnikách organizoval Putinov volebný štáb. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy časť prítomných dostala za účasť na podujatí zaplatené alebo dostali príkaz zúčastniť sa. Týkať sa to malo študentov, zamestnancov štátnych úradov a rozpočtových organizácií. Podľa Echa o pravdivosti tohto tvrdenia svedčí aj to, že mnohí z divákov sa po Putinovom príhovore zdvihli, pozahadzovali propagačné plagáty a odišli.