Na pomoc kapitánke lode a Sea-Watch sa vyzbieralo vyše 370.000 eur

Pod velením kapitánky, 31-ročnej Nemky Caroly Racketeovej, loď po niekoľkých dňoch čakania na mori v noci na sobotu vplávala do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa.

Paríž 29. júna (TASR) - Francúzsko je pripravené prijať na svojom území desiatich zo 40 migrantov z lode Sea-Watch 3 nemeckej charitatívnej organizácie Sea-Watch. V sobotu to oznámilo francúzske ministerstvo vnútra.



Spresnilo, že Francúzsko je pripravené obnoviť činnosť misie ministerstva vnútra a Úradu na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti s cieľom vybrať 10 ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vybraní migranti budú "bez prieťahov" prevezení do Francúzska.



Loď Sea-Watch 3 plaviaca sa pod holandskou vlajkou vyzdvihla 53 ľudí pri pobreží Líbye 12. júna. Do talianskych vôd vplávala v stredu aj napriek hrozbe veľkých pokút zo strany krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho.



Talianske úrady následne kapitánku zatkli za kladenie odporu posádke vojenského plavidla. Hrozí jej desať rokov väzenia.



Samotným migrantom talianske úrady v sobotu povolili opustiť loď a potom ich previezli do prijímacieho centra.



Na podporu kapitánky lode a organizácie Sea-Watch sa na sociálnych sieťach pred niekoľkými dňami začala finančná zbierka. Výťažok z nej má Racketeovej a mimovládnej organizácii Sea-Watch poslúžiť na krytie nákladov súvisiacich so službami právnikov. Doteraz sa vyzbieralo vyše 370.000 eur.



V súvislosti so zákazom vstupu lode do talianskych vôd francúzsky rezort vnútra konštatoval, že "súčasná talianska vláda sa uchýlila k rozhodnutiam, ktoré neboli dohodnuté s jej európskymi partnermi, a zároveň kritizuje údajný nedostatok európskej solidarity". Paríž tiež upozornil, že daný zákaz je porušením medzinárodného námorného práva.



S ponukou prijať migrantov z lode Sea-Watch 3 prišli okrem Francúzska aj Nemecko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko.