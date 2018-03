Na posty senátorov budú v Prahe kandidovať Drahoš, Fischer i Hilšer

Jiří Drahoš, ktorý tesne neuspel v súboji so staronovým prezidentom Milošom Zemanom v druhom voľby hlavy štátu, bude ako nezávislý kandidovať v Prahe 4.

Praha 14. marca (TASR) - Traja neúspešní kandidáti z českých prezidentských volieb sa budú vo voľbách do Senátu Parlamentu ČR uchádzať o priazeň voličov v troch rôznych pražských obvodoch.



Jiří Drahoš, ktorý tesne neuspel v súboji so staronovým prezidentom Milošom Zemanom v druhom voľby hlavy štátu, bude ako nezávislý kandidovať v Prahe 4. Podporia ho strana TOP 09 a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN), no možno aj ľudovci z KDU-ČSL.



Ako pre internetový server Euro.cz uviedol samotný Drahoš, rokovania o jeho podpore ešte prebiehajú a podrobnosti oznámi na budúci týždeň na tlačovej konferencii.



Ďalší z neúspešných prezidentských kandidátov Pavel Fischer sa o priazeň voličov bude uchádzať v Prahe 12, Marek Hilšer kandiduje v Prahe 2.