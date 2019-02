Na protest proti Orbánovej kampani Nemci zrušili návštevu Szijjártóa

Winfried Kretschmann uviedol, že príčinou je plagátová kampaň maďarskej vlády namierená proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.

Budapešť 27. februára (TASR) - Vláda nemeckej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko odriekla šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi piatkovú návštevu Stuttgartu pre kampaň vlády premiéra Viktora Orbána, ktorá "uráža európske hodnoty".



V stredu o tom informovalo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság v článku pod titulkom "Nemecká facka za Junckerov plagát: Szijjártó nemôže ísť do hlavného mesta Mercedesu". Server pripomína, že práve táto spolková krajina je domovom spoločností Mercedes a Bosch, ktoré realizujú významné investície v Maďarsku.



Heti Világgazdaság s odvolaním sa na agentúru DPA uviedol, že o odvolaní návštevy rozhodol v utorok sám predseda vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann, ktorý povedal, že príčinou je plagátová kampaň maďarskej vlády namierená proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.



Rozhodnutiu údajne predchádzala vážna politická diskusia na úrade premiéra.



Maďarský server pripomína, že Kretschmann je jediným "zeleným" ministerským predsedom nemeckej spolkovej krajiny, preto by zrejme neexistovala ani jediná téma, v ktorej by si so Szijjártóom boli rozumeli.



Pravicová Orbánova vláda, ktorá má už dlho spory s EÚ a s jednotlivými členskými štátmi ohľadne migrácie, spustila 18. februára propagačnú kampaň útočiacu na Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa. Oboch obviňuje zo snahy donútiť Maďarsko, aby prijalo viac migrantov.



"Chcú zaviesť povinné kvóty na migrantov, chcú oslabiť právo členských štátov na ochranu hraníc," uvádza sa na plagátoch kampane. Obvinenia sa týkajú Európskej únie a jej vrcholných predstaviteľov.



Szijjártó v Budapešti v reakcii na Kretschmannovo rozhodnutie povedal, že mu to nevadí, pretože ide o "extrémne zaujatého zeleného politika, ktorý je zástancom prisťahovalectva".



Podľa agentúry MTI maďarský minister dodal, že Bádensko-Württembersko je dôležitým obchodným partnerom Maďarska, a že v Štutgarte bude rokovať o ekonomických záležitostiach, pričom sa má stretnúť aj s vedením automobilky Mercedes.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)