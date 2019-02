Na proteste proti cenzúre zadržali v centre Alžíru 12 novinárov

Do demonštrácie v centre metropoly Alžír sa zapojilo približne 100 žurnalistov tlačených, rozhlasových a televíznych médií, ktorí pracujú pre štátne alebo súkromné organizácie.

Alžír 28. februára (TASR) - Alžírska polícia zatkla 12 novinárov zúčastňujúcich sa vo štvrtok na zhromaždení proti údajnej cenzúre informovania o protestoch proti piatemu funkčnému obdobiu prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Oznámil to reportér tlačovej agentúry AFP.



Do demonštrácie v centre metropoly Alžír sa zapojilo približne 100 žurnalistov tlačených, rozhlasových a televíznych médií, ktorí pracujú pre štátne alebo súkromné organizácie. Protestovali proti obmedzovaniu informovania o protestoch, ktoré vypukli minulý piatok 22. februára - cenzúru nariadili šéfovia médií.



"Prepustite našich kolegov!" skandovali zvyšní demonštranti, keď zatknutých odvážali v policajných dodávkach. Novinári neposlúchajú príkazy, kričali tiež.



Alžírsko zasiahla vlna protestov po tom, čo chorľavý Buteflika oznámil, že sa bude vo voľbách 18. apríla uchádzať o piate funkčné obdobie - napriek tomu, že potrebuje invalidný vozík a na verejnosti sa po mozgovej príhode z roku 2013 objavil len niekoľkokrát.



Na prvých protestoch proti kandidatúre Butefliku minulý piatok sa zúčastnili desaťtisíce ľudí a odvtedy sa demonštrácie konali denne, v provinciách aj v hlavnom meste, kde sú demonštrácie nezákonné.



Avšak niekoľko dní štátne stanice a súkromné kanály vlastnené mediálnymi magnátmi blízkymi vláde o protestoch mlčali.



Žurnalisti štátneho rozhlasu uviedli, že vedenie im nariadilo protesty spravodajsky nepokrývať.



Organizácia na ochranu novinárov Reportéri bez hraníc (RSF) obvinila v utorok 26. februára alžírske úrady, že sa snažia médiám "nasadiť náhubok".



Buteflika (81) odletel v nedeľu do Švajčiarska na "pravidelnú lekársku kontrolu" pred voľbami, uviedol prezidentský úrad.