Na protestoch za ochranu klímy zadržala newyorská polícia 16 ľudí

Demonštranti čelia obvineniam z trestného činu výtržníctva.

New York 16. marca (TASR) - Počas piatkových protestov za ochranu klímy pred budovou Amerického prírodovedného múzea v New Yorku zadržala polícia 16 ľudí, ktorí blokovali dopravu, informovala agentúra AP.



Tisícky študentov sa v New Yorku na viacerých miestach zapojili do svetového štrajku za budúcnosť klímy, ktorý sa piatok konal v mnohých krajinách sveta. Hlavnými aktérmi sú študenti stredných škôl.



Študentov inšpirovala šestnásťročná Švédka Greta Thunbergová, ktorá od augusta 2018 organizuje každý týždeň protest pred parlamentom v Štokholme, kde sa usiluje upozorniť na to, že od slov na ochranu klímy je zatiaľ ďaleko k činom.