Na protesty žltých viest prišlo viac ľudí, okrem Paríža

Castaner novinárom podľa agentúry AP povedal, že polícii pomohla násiliu predísť zvýšená bezpečnosť, zavedená po násilí a výtržnostiach, ktoré sprevádzalo minulotýždňové protesty.

Paríž 23. marca (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu už po devätnástykrát po sebe do ulíc Paríža a ďalších francúzskych miest. Najnovšie protesty tzv. žltých viest mali podľa francúzskeho ministra vnútra Christopha Castanera vyššiu účasť než v uplynulých týždňoch, pričom pri nich zadržali celkovo 233 ľudí.



Castaner odhadol, že na protestoch sa zúčastnilo dovedna vyše 40.500 ľudí, čo je výrazne viac než približne 14.500 demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc francúzskych miest minulú sobotu. V samotnom Paríži však účasť oproti minulému týždňu poklesla, kým minulú sobotu tam protestovalo okolo 10.000 ľudí, tú aktuálnu len zhruba 5.000.



Castaner novinárom podľa agentúry AP povedal, že polícii pomohla násiliu predísť zvýšená bezpečnosť, zavedená po násilí a výtržnostiach, ktoré sprevádzalo minulotýždňové protesty.



Demonštrácia v Paríži mala podľa agentúry AFP prevažne pokojný priebeh. Stovky parížskych demonštrantov sa o 12.00 h SEČ zišli na námestí Place Denfert-Rochereau nachádzajúcom sa na juhu Paríža, odkiaľ sa vydali smerom na sever do štvrte Montmartre. Niesli pritom transparenty s nápismi vyzývajúcimi prezidenta Emmanuela Macrona, aby "sa stratil".



K potýčkam došlo až po je skončení niekoľkohodinového parížskeho pochodu, keď polícia zasahovala slzotvorným plynom voči maskovaným demonštrantom, ktorí vykrikovali a hádzali na nich rôzne predmety.



Francúzska vláda oznámila v reakcii na minulotýždňové demonštrácie, ktoré poznamenalo násilie, výtržnosti a rabovanie, nové bezpečnostné opatrenia, a to vrátane zákazu protestov žltých viest na svetoznámom parížskom bulvári Champs-Élysées a tiež v centrách ďalších veľkých miest, ako sú v Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, Dijon či Rennes.



Protestujúci mali v sobotu zákaz vstupu aj do parížskych ulíc v okolí Víťazného oblúka a niekoľkých priľahlých oblastí vrátane Elyzejského paláca a budovy Národného zhromaždenia. Do ulíc Paríža bolo nasadených okolo 6000 policajtov a dianie monitorovali aj dva drony. Na citlivých miestach zabezpečovali priebeh protestu i vojaci.



Polícia zadržala v sobotu v Paríži vyše 50 ľudí. Ďalších 29 osôb dostalo pokutu v rozmedzí 38-135 eur za to, že sa zdržiavali v zakázanej zóne.



Potýčky sprevádzali protesty v niektorých ďalších francúzskych mestách. Podľa AP zakladali demonštranti v juhofrancúzskom Montpellieri ohne, zatiaľ čo polícia proti nim zakročila slzotvorným plynom. K zrážkam medzi demonštranti a políciou došlo aj v meste Nantes a tiež v Nice, kde desiatky ľudí porušili zákaz demonštrácie v centre. Polícia ich rýchlo obkľúčila a z miesta vyhnala, pričom zadržala šesť ľudí.