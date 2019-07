Na protivládnych protestoch v Hongkongu opäť zasahovala polícia

Tisíce ľudí už piatu nedeľu po sebe vyšli aj do ulíc priamo v Hongkongu. Stovky protestujúcich sa tam pridali k novinárom, ktorí protestovali proti policajnému násiliu počas júnových demonštrácií.

Hongkong 14. júla (TASR) - Paprikovým sprejom a obuškami zasiahla polícia v nedeľu voči demonštrantom v meste Ša-tchien, ktoré leží na severe hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti, neďaleko hraníc so zvyškom Číny. Informovali o tom svetové agentúry.



Maskovaní demonštranti na zásah polície odpovedali stavaním barikád z kovového oplotenia.



V meste Ša-tchien, kde žije veľa mladých ľudí, sa na proteste zúčastnilo najmenej 10.000 ľudí. Niesli transparenty s nápismi "Bráňme Hongkong" či "Policajti sú klamári" a americkú vlajku a zástavu z koloniálneho obdobia, keď Hongkong patril pod Britániu.



Demonštranti žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby nielen pozastavila schvaľovanie sporného zákona o vydávaní páchateľov trestných činov do Číny, ale ho aj stiahla.



V sobotu hongkonská polícia v meste Šang šuej rozohnala demonštrantov protestujúcich proti praktikám čínskych obchodníkov, ktorí chodia bezcolne nakupovať lieky a kozmetiku do Hongkongu. Poriadková polícia voči protestujúcim zasiahla obuškami a paprikovým sprejom.



V Hongkongu sa už vyše mesiaca konajú protivládne pouličné protesty, ktoré majú prevažne pokojný charakter, občas však pri nich dochádza aj k násilnostiam a nepokojom.