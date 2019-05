Na prvomájových protestoch v Paríži zatkli najmenej 330 ľudí

Francúzski aktivisti kopú do kanistra so slzotvorným plynom počas prvomájovej demonštrácie v centre Paríža 1. mája 2019.

Paríž 2. mája (TASR) - Najmenej 330 ľudí bolo v stredu zatknutých v Paríži, kde sa protestujúci na medzinárodný Sviatok práce dostali do zrážok s políciou. Informovali o tom miestne médiá a následne tlačová agentúra DPA.



Polícia použila slzotvorný plyn a ohlušujúce granáty na rozohnanie skupiny násilných radikálnych demonštrantov, ktorí v južnej časti Paríža hádzali kamene a iné predmety, uviedla televízna stanica BFMTV.



V reportáži s odvolaním sa miestne úrady informovala, že zatknutých bolo najmenej 330 ľudí, v policajnej väzbe sa ocitlo najmenej 220 osôb a 38 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Zábery zachytávali mračná slzotvorného plynu vznášajúce sa nad ulicami a tiež horiace odpadkové koše.



Podľa skorších práv sa policajti dostali do potýčok s protestujúcimi pri železničnej stanici vo štvrti Montparnasse.



Po celom Francúzsku sa na demonštráciách, organizovaných odborovými zväzmi, zúčastnilo najmenej 164.500 ľudí, z nich 28.000 v Paríži, hlásila stanica BFMTV s odvolaním sa na úrady.



Avšak médiá odhadli počet účastníkov v Paríži na približne 40.000.



Zhromaždenia zorganizovali na 1. mája, Sviatok práce, aj protestujúci z hnutia tzv. žltých viest, ktorí usporadúvajú demonštrácie od vlaňajšieho novembra. Vyjadrujú na nich nesúhlas so spornými reformami trhu práce, navrhnutými prezidentom Emmanuelom Macronom.



Šéf odborov CGT Philippe Martinez kritizoval bezpečnostné sily a povedal, že "útočili na členov CGT". Jeho tvrdenie polícia poprela.



Podľa správ médií musel Martinez z bezpečnostných dôvodov dočasne opustiť zhromaždenie v Paríži.



Líderka opozičnej krajne pravicovej strany Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penová obvinila z násilia vládu.



V hlavnom meste Paríž bolo rozmiestnených 7400 policajtov a minister vnútra Christophe Castaner už v utorok varoval, že okolo 2000 "radikálnych aktivistov" sa možno pokúsi "vyvolať násilie a chaos" alebo sa spojiť so "zradikalizovanými" protestujúcimi z hnutia žltých viest.



Zrážky s políciou sú bežným javom na pravidelných týždenných protestoch žltých viest v Paríži a ďalších mestách.