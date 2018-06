Na rôznych miestach vrátane Prahy sa začali protesty proti Babišovi

Na pódiu by sa mali vystriedať bývalí prezidentskí kandidáti Marek Hilšer a Pavel Fischer, herečka Bára Hrzánová, teológ Marek Orko Vácha a ďalší.

Praha 5. júna (TASR) - Na pražskom Václavskom námestí aj na ďalších miestach v ČR sa v utorok začali demonštrácie proti vláde premiéra Andreja Babiša (ANO), ktorá by sa mala opierať o podporu komunistov. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



"Pokladáme za neprijateľné, aby 70 rokov po komunistickom puči a 29 rokov po nežnej revolúcii bol premiérom našej krajiny trestne stíhaný človek vedený ako agent ŠtB (komunistickej Štátnej bezpečnosti). Nebudeme sa tváriť, že je to normálne. Chceme, aby sa Babiš vzdal funkcie," pripomínajú organizátori z iniciatívy Milión chvilek pro demokracii.



Na pódiu by sa mali vystriedať bývalí prezidentskí kandidáti Marek Hilšer a Pavel Fischer, herečka Bára Hrzánová, teológ Marek Orko Vácha, moderátorka Ester Janečková, herec a principál Jan Hrušínský či farmár Bohumír Rada.



Na zasadnutie pozvali organizátori aj politikov zo všetkých šiestich demokratických parlamentných strán (ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) a ponúkli im možnosť na akcii vystúpiť, dodali Novinky.cz.