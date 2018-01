Na Saakašviliho uvalili na Ukrajine čiastkovú domácu väzbu

Znamená to, že odsúdený nebude môcť bydlisko opustiť denne v čase od 22.00 h do 6.00 h nasledujúceho dňa.

Kyjev 26. januára (TASR) - Ukrajinská justícia rozhodla v piatok na úrovni odvolacieho súdu o čiastkovom uvalení domácej väzby na bývalého prvého muža Odeskej oblasti, predtým gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho. Znamená to, že odsúdený nebude môcť bydlisko opustiť denne v čase od 22.00 h do 6.00 h nasledujúceho dňa.



Súd v Kyjeve súčasne zakázal Saakašvilimu opustiť ukrajinskú metropolu bez povolenia prokuratúry a zaviazal ho k účasti na všetkých výsluchoch a súdnych rokovaniach.



Prvostupňový súd predtým rozhodol, že sa Saakašvili môže v trestnom konaní obhajovať na slobode, voči čomu sa odvolala prokuratúra.



Informovali o tom tlačové agentúry UNIAN a MTI.



Podľa nich nie je zatiaľ jasné, v akom časovom rozsahu platí nový verdikt súdu, pretože Saakašviliho stúpenci ho prijali hlasitými prejavmi nevôle. To isté platí aj o prípadnom elektronickom monitoringu pohybu trestne stíhaného gruzínskeho exprezidenta.



Saakašvili čelí od minulého roka vyšetrovaniu ukrajinskej generálnej prokuratúry pre podozrenie, že sa pripravoval na násilné prevzatie moci v krajine spolupracujúc s niekdajším promoskovským vedením Ukrajiny.