V Sýrii zadržali troch nemeckých džihádistov z Islamského štátu

Najvýznamnejším zadržaným je Mohammeda Haydar Zammar, ktorý údajne získal pre spoluprácu s al-Káidou Mohammeda Attu. Ten pilotoval 11. septembra 2001 jendo z unesených lietadiel.

Berlín/Damask 19. apríla (TASR) - Kurdské sily zadržali na severe Sýrie nielen nemeckého džihádistu sýrskeho pôvodu Mohammeda Haydara Zammara, ktorý zrejme pomáhal pri plánovaní teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001, ale aj najmenej ďalších dvoch nemeckých bojovníkov z Islamského štátu (IS), Fareda S. z Bonnu a Dominica R. z frankfurtského regiónu. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie denníka Berliner Morgenpost s odvolaním sa na zdroje kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG).



Celkovo sa v zajatí kurdských bojovníkov nachádza v súčasnosti asi 400 džihádistov zo zahraničia, ktorí podľa hovorcu YPG predstavujú stále väčšiu záťaž. Kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany sú podľa rovnakého zdroja v kontakte s vládami krajín pôvodu džihádistov, ktoré síce údajne neustále tvrdia, že si ich prevezmú, avšak nerobia s nimi nič.



Hovorca vyjadril podľa nemeckého periodika želanie, aby sa YPG dostalo viac podpory v súvislosti so zajatcami, medzi ktorými sú "extrémne nebezpeční ľudia", a dodal: "Nevieme, dokedy YPG dokáže byť pánom situácie."



Zrejme najvýznamnejším zadržaným Nemcom je práve spomínaný Zammar, ktorého v uplynulých dňoch po dôkladnom sledovaní zadržali na severe Sýrie. Tento muž údajne získal pre spoluprácu s al-Káidou svojho času Mohammeda Attu, okolo ktorého vznikla pred teroristickými útokmi na americké ciele z 11. septembra 2001 hamburská bunka teroristickej siete.



Samotný Atta, rodák z Egypta, sedel počas útoku na veže Svetového obchodného centra v kokpite jedného z unesených dopravných lietadiel.



Džihádistu Zammara zadržali s pomocou amerických agentov už v roku 2001 v Maroku. Namiesto deportácie do Spojených štátov ho však rok nato vydali do Sýrie, kde bol následne odsúdený na 12-ročné väzenie za členstvo v hnutí Moslimské bratstvo postavenom v Sýrii mimo zákon. V roku 2013 ho podľa sýrskych aktivistov prepustili z tamojšieho väzenia v rámci výmeny väzňov medzi vládou a sýrskymi islamistickými povstalcami.