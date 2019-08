Na severozápade Sýrie prestali letecké útoky, tvrdia aktivisti

Podľa správ médií sa sýrski povstalci musia stiahnuť 20 kilometrov z demilitarizovaných oblastí, čo je súčasťou dohody o prímerí uzavretej vlani v septembri.

Bejrút 2. augusta (TASR) - Opoziční aktivisti informovali v piatok o zastavení leteckých útokov v provincii Idlib na severozápade Sýrie po tom, ako v tejto oblasti vstúpilo do platnosti prímerie, ktorého cieľom je znížiť násilie zintenzívnené v dôsledku trojmesačnej vládnej ofenzívy. Píše o tom agentúra AP.



Sýrske štátne médiá, ktoré citovali neznámeho vojenského predstaviteľa, uviedli, že prímerie vstúpilo do platnosti o polnoci zo štvrtka na piatok. Podľa správ médií sa sýrski povstalci musia stiahnuť 20 kilometrov z demilitarizovaných oblastí, čo je súčasťou dohody o prímerí uzavretej vlani v septembri.



Podľa mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii po zastavení preletu vojnových lietadiel nad Idlibom zavládol v piatok v provincii "ostražitý pokoj".



Záchranári, známi pod názvom Sýrska civilná obrana (SCD) alebo Biele prilby, oznámili, že síce od polnoci "nie sú vo vzduchu žiadne lietadlá", ale delostrelecké ostreľovanie pokračuje.



Rusko, kľúčový spojenec Damasku, a Turecko, ktoré podporuje niektoré povstalecké skupiny v Sýrii, dosiahli vlani v septembri dohodu o zriadení demilitarizovanej nárazníkovej zóny v provincii Idlib, ktorá zahŕňala aj časti susedných provincií Hamá, Lázikíja a Aleppo. Od apríla tam však sýrsky režim a Rusko stupňujú letecké útoky.



Sýrske médiá vo štvrtok informovali, že vláda súhlasila s uzavretím prímeria v Idlibe pod podmienkou, že dôjde k implementácii dohody o vytvorení nárazníkovej zóny.